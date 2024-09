Ekuacioni, Hoti: Kurti tallet me një tabelë me shkumës, që ishte dashur të jetë digjitale Ish-kryeministri Avdullah Hoti ka kundërshtuar statistikat e kryeministrit Albin Kurti për trendët ekonomike, përkatësisht për Investimet e Huaja Direkte. Deputeti i LDK-së, Hoti ka komentuar edhe zgjidhjen e ekuacionit në matematikë nga kryeministri Kurti, ku kritikoi atë me mënyrën e paraqitjes në një shkollë në Podujevë. “Tabelë me shkumës në vitin 2024. Aty ishte dashur…