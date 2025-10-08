Ekstradohet të mërkurën nga Dubai në Shqipëri reperi Kleviol Ahmeti

Ditën e mërkurë pritet të ekstradohet nga Dubai në Shqipëri reperi Kleviol Ahmeti, i njohur me pseudonimin “Cllevio”. Kleviol Ahmeti është ndaluar rreth 3 muaj më parë Emiratet e Bashkuara Arabe, raporton a2cnn.   Ndaj Kleviol Ahmetit ka bërë kallëzim në polici reperi Rigel Rajku (Noizy), së bashku me babain e tij, Bashkim Rajku, pasi…

ShowBiz

08/10/2025 09:44

Ditën e mërkurë pritet të ekstradohet nga Dubai në Shqipëri reperi Kleviol Ahmeti, i njohur me pseudonimin “Cllevio”.

Kleviol Ahmeti është ndaluar rreth 3 muaj më parë Emiratet e Bashkuara Arabe, raporton a2cnn.

 

Ndaj Kleviol Ahmetit ka bërë kallëzim në polici reperi Rigel Rajku (Noizy), së bashku me babain e tij, Bashkim Rajku, pasi sipas tyre, Cllevio u ka shkaktuar “një gjendje të rëndë ankthi dhe frike të vazhdueshme”, me kërcënimet që u ka bërë në rrjetin e tij social Tik-Tok.

