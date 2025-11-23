Ekspozoi armë në rrjete sociale, arrestohet gjakovari
Një person është arrestuar në Gjakovë, pasiqë i njëjti dyshohet se ekspozoi armë në rrjetet e tij sociale.
Në raportin e policisë, thuhet se armët të llojit pushkë gjuetie dhe pistoletë ishin pronë e të dyshuarit, të cilat janë konfiskuar.
“Në konsultim me prokurorin, i dyshuari pas intervistimit është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin ditor të Policisë.