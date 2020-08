Ekspertja e seksit: Lejoni burrat të shikojnë pornografi, vetëm kështu nuk do iu tradhtojnë

Ajo këshillon gratë e tjera që të mos veprojnë si police në marrëdhëniet e tyre, shkruan kp, transmeton lajmi.net.

“Kur u martova për më shumë se një dekadë, unë kam qenë shumë e qartë për rregullat se si duhet të sillet burri im. Unë kontrolloja gjithçka që ai bëri. Por kjo nuk ishte mirë. Ne shpesh grindeshim dhe pas grindjes pati një heshtje të tensionuar, të cilën unë u përpoqa pa sukses ta lehtësoja”, thotë ajo.

Nadia këshillon që urdhërimi i një partneri se çfarë të bëjë dhe çfarë të mos bëjë mund të çojë në prishjen e marrëdhënies.

“Ne jemi mësuar se dashuria e vërtetë do të thotë të kesh sy vetëm te një person, por që të shikosh pornografi nuk do të thotë që dashuria është më pak e fortë. Të biesh në dashuri nuk do të thotë që je aseksuale, dhe megjithëse është e natyrshme të ndihesh xheloz kur partneri shikon një person tërheqës, nuk do të thotë se duhet të bësh diçka për shkak të asaj ndjenje”, tha ajo.

“I dashuri im nuk po kërkon lejen time për të shkuar në një klub nate ose të fshihet duke shikuar Red Tube në telefon. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ai nuk kalon shumë kohë atje. Ka më pak të ngjarë që partneri juaj të kërkojë diçka ose që ai të rebelohet nëse nuk e kufizoni atë,” përfundon Nadia. /Lajmi.net/