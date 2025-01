Eksperti mjekoligjor për një viktimë: Më plagët dhe lëndimet që ka pas nuk do të mbijetonte edhe po t’i ofrohej ndihmë mjekësore Eksperti mjekoligjor, Marek Gasior duke folur për një viktimë për të cilën autopsinë e kishte bërë një mjeke e quajtur Marie Frankman, ai tha se me aq plagë dhe lëndime, edhe nëse do i ofrohej ndihmë mjekësore nuk do të mbijetonte. “Me lëndime dhe plagë kaq të mëdha, nuk ka gjasa ndoshta edhe me ndihmë…