Eksperti i sigurisë thotë se duhet të ketë marrëveshje të re mes FSK-së dhe NATO-s, tregon çka duhet të përmbaj ajo

Eksperti i sigurisë, Drizan Shala ka thënë se duhet të ketë një marrëveshje të re mes Forcave të Sigurisë së Kosovës dhe NATO-s.

Përmes një postimi në Facebook, Shala ka listuar disa nga pikat që duhet t’i përmbaj ajo.

Ai ka thënë se shkresa e “Qeverisë- NATO 2013 për FSK-në që do të lëvizë në veri vetëm me koordinim paraprak, tash me këtë deklaratë është anuluar në vete ( asokohe kishte këmbyer me ish-sekretarin e NATO-s Anders Fogh Rasmussen)”.

Sipas Shalës, projekti amerikan për të lejuar votimin e tre ligjeve për FSK-në në vitin 2019 ka marrë edhe vulën politike të personit kryesor të politikës amerikane, edhe në fushën e sigurisë.