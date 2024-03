Eksperti i sigurisë: Radojçiq vazhdon të jetë prezent rreth komunave të veriut të Kosovës

“Ai është akoma në lëvizje në Rashkë dhe vendet përreth deri në Kralevë, në pjesën në kufi me katër komunat ose dy komunat në veri të Kosovës dhe ka grupe të armatosura që po i frekuenton… përmes këtij takimi vetëm se konfirmohet ndërlidhja dhe mundësia për një luftë të vazhdueshme hibride të Vuçiqit, por edhe të kryeministrit në ardhje, Gjuriqit”, tha Ibishi në një linjë direkte në RTV Dukagjini.

Sipas ekspertit të sigurisë, Radoiçiq është akoma një prej faktorëve determinues të politikës serbe.

“Kjo tregon se politika serbe është i kriminalizuar deri në atë masë sa mori kritika gjithandej edhe nga SHBA-të… kjo tregon se deri në çfarë mase ka shkuar e gjithë kjo çështje, edhe pse ai ka thënë se është tërhequr nga Lista Serbe, nga politika, por kjo tregon se ai është akoma një prej faktorëve determinues të politikës… ata i kanë bërë një autogol vetit me gjithë këtë, duke rishfaqur lidhshmërinë me vetë aktin terrorist. Kjo rikonfirmon se kontaktet kanë qenë të rregullta në kohën e para aktit terrorist. Ata e kanë injoruar që nga fillimi fletarrestin për Radojqiqin, ata kanë thënë se do të gjykohet sipas ligjeve në Serbi, nuk do të ekstradohet, e injorojnë atë çfarë është kërkuar nga drejtësia kosovare. Në fazën vazhduese ku do të shpallen edhe 18 fletarreste do të pritet reagimi i mëtejme i faktorit ndërkombëtar”, shtoi ai.