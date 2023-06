Eksperti i sigurisë: Persona të dyshuar serb e rus po pajisen me dokumente identifikimi në Serbi Eksperti i sigurisë, Drizan Shala në një intervistë për lajmi.net ka folur lidhur me situatën në veri të vendit. Ai ka thënë se Persona të dyshuar serb e rus po pajisen me dokumente identifikimi në Serbi. ‘’Ka një plan konkret që persona të dyshuar serb e rus po pajisen me dokumente identifikimi në Serbi.Pëmes paisjes…