Eksperti i protokollit flet për takimin në Berlin: Kurti shihej në rolin e nikoqirit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, të mërkurën, ishte për vizitë zyrtare në Berlin, ku takoi kancelarin gjerman, Olaf Scholz, e më pas pati një darkë joformale me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, bashkë me emisarin e BE-së për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak.

Ajo çka ra në sy në takimin e Kurtit në aspektin protokollar me kancelarin gjerman Scholz ishte pozita, në të cilën ishte ulur kryeministri i Kosovës.

Kurti ishte ulur krah kancelarit teksa shihej më i relaksuar sesa presidenti serb Vuçiq, i cili ishte ulur përballë Scholzit.

Kështu tha për Klankosova.tv eksperti i Protokollit, Haki Merovci, i cili shtoi se gjatë takimit mes kancelarit Scholz e presidentit serb, këtij të fundit iu dha një mesazh sfidues politik.

“Takimi me Kurtin është më relaksues dhe me doza të takimit joformal. Takimi me Vuçiqin pak a shumë tetë a tetë, por me një mesazh të karakterit serioz të bisedimit, kjo pak a shumë e sfidon Vuçiqin për targetin e tij politik”, është shprehur Merovci, njofton Klankosova.tv.

Tutje, ai tha se edhe darka joformale mes krerëve të shtetit bashkë me Lajçakun ka rrëshqitur në nivelin e rangjeve, ku sipas Merovcit, në atë situatë Kurti paramendohej në rolin e nikoqirit.

“Megjithatë, unë mendoj se është një “diskriminim pozitiv” nga ana e protokollit të nikoqirit”, është shprehur Merovci, njofton Klankosova.tv.

Më tej, ai tha se tek fotoja ku shihen pesë personalitetet ku në mesin e tyre janë Kurti, Vuçiqi e Lajçaku, presidenti serb është vendosur në vend të nikoqirit.

“Në vend të përfundimit, sot protokolli ka evoluar tej mase duke rrëshqitur në norma spontane, pa ndonjë organizim të mirëfilltë i mirëpritur nga palët në ceremoni”, tha Merovci.

Për ekspertin e Protokollit, Ambasada e Kosovës në Berlin është karrigia më stabile duke u koordinuar me protokollin e shtetit gjerman., ku për takime si ai i djeshmi, Merovci tha se është detyrë e protokollit gjerman të organizojë takime të tilla.