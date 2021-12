Eksperti i energjetikës demanton Kurtin: Rrymën mund ta blesh në janar e me të ardh në dhjetor

Ai në një postim në Facebook ka pyetur se si mund të jetë kaq “i paditur” kryeministri i vendit i cili është edhe ingjinier i elektros, shkruan lajmi.net.

Klinaku ia ka bërë të ditur dhe ia ka kujtuar Kurtit se energjinë mund ta blesh në janar, dhe e njëjta të të vijë me 31 dhjetor sipas kontratës.

Postimi i plotë:

Kurti: S’kemi mundur ta blejmë energjinë elektrike, se nuk është diçka që ruhet në frigorifer

A thua të jëtë kaq i paditur ing.i elektros e Kryeministri i vendit?

Energjinë elektrike mund ta bleshë me një janar e me të ardhë me 31 dhjetor ose në cilën datë e vendos në kontraten e blerjes. /Lajmi.net/