Ekspertët turq alarmojnë për rrezikun e virusit si pasojë e traditave të Bajramit

E premtja do të shënojë fillimin e Kurban Bajramit, për qindra miliona myslimanë në të gjithë botën.

Ajo ditë gjithashtu do të sinjalizojë fillimin e një udhëtimi për turqit dhe jo vetëm, me shumicën e qytetarëve që shkojnë në qytetet e tyre të lindjes për të vizituar të afërmit, ndërsa të tjerët do të përpiqen ta bëjnë atë në vendpushimet e qyteteve për një pushim relaksues.

Dhe me gjithë faktin që disa duhet të kalojnë Bajramin të mbërthyer në ambiente të mbyllura për shkak të bllokimit për shkak të pandemisë COVID-19, miliona qytetarë mund të “vërshojnë” që të enjten, në prag të festës, shkruan Daily Sabah, përcjell Telegrafi.

Pavarësisht se kishte një trend në rënie të infeksioneve të reja në atë kohë, Turqia në maj shpalli një “shtetrrethim mbarëkombëtar” për Bajramin e Ramazanit për të shmangur një valë të dytë të infeksioneve.

Edhe para se të njoftohej bllokimi, 15 nga provincat e goditura më keq ishin nën kufizime të udhëtimit, me hyrje dhe dalje të pa lejuara për shumë pak përjashtime.

Një masë e ngjashme u përfol edhe për Kurban Bajram, por presidenti Rexhep Tajip Erdogan përjashtoi një bllokim të mundshëm mbarëkombëtar në fillim të korrikut.

Para Erdoganit, Ministri i Shëndetësisë Fahrettin Koca kishte hedhur poshtë pretendimet për një shtetrrethim mbarëkombëtar, por ai nuk e përjashtoi plotësisht atë.

Koca tha se Ministria e Shëndetësisë mund të vendosë masa në baza krahinore, në varësi të numrit të rasteve të koronavirusit.

Por me afrimin e shpejtë të bajramit, qeveria ende nuk ka treguar shenja të një bllokimi.

Kështu që siç vlerëson Daily Sabah, pa kurrfarë rregullimesh dhe kufizime të udhëtimit, miliona njerëz pritet të mblidhen në aeroporte, stacione autobusësh ose të krijojnë bllokime të mëdha në autostradë.

Sidoqoftë, ekspertë të shumtë në Bordin e Shkencave për Koronavirus të vendit kanë paralajmëruar qytetarët që duke kryer zakonet dhe traditat, nga vizita e të afërmve deri tek pazaret, do t’i rrezikojnë qytetarët në rrezik nga infeksionet e koronavirusit.

Në këtë drejtim, profesoresha Yeşim Taşova, paralajmëroi se përkundër numrit të ulët të infeksioneve të reja gjatë disa javëve të fundit, vizitat familjare ende përbëjnë një rrezik, veçanërisht për anëtarët e moshuar të familjes që janë në rrezik më të madh për kontraktimin e COVID-19.

Duke sqaruar se puthja tradicionale e dorës së anëtarëve të moshuar të familjes është një mënyrë perfekte për përhapjen e virusit, Taşova u bëri thirrje qytetarëve që festën ta festojnë në shtëpi.

Sipas Taşova, një tjetër rrezik i lindur nga tradita është madhësia e tubimeve familjare.

Ndërsa Taşova paralajmëronte për rreziqet e vizitave familjare, një anëtar tjetër i Bordit Shkencor për Koronavirus paralajmëroi për rreziqet e dukshme të një tradite tjetër bajrami: blerjet.

Sidomos në prag të bajramit, ditën e enjte për festën e këtij viti, familjet grumbullohen në qendra tregtare ose pazare për të blerë rroba për fëmijë, si dhe për të marrë sende ushqimore për festat e ardhshme familjare.

Por të kalosh shumë kohë në qendra tregtare ose pazare të mbushura me njerëz do t’i ekspozojë familjet ndaj infeksioneve të mundshme, paralajmëroi profesori Mustafa Necmi Ilhan.

“Të dy, familjet dhe shitësit nuk duhet të harrojnë t’i binden të tre rregullave. Ata duhet të veshin një maskë, të mbajnë një distancë dhe t’i kushtojnë vëmendje higjienës, veçanërisht për duart e tyre”.

Duke thënë se është e pamundur të zvogëlohet rreziku i infeksioneve në zero, Ilhan u bëri thirrje familjeve të bëjnë blerje gjatë orëve kur dyqanet janë më pak të mbushura.

Ndërsa sa i përket infeksioneve të mundshme nga sendet e blera, veçanërisht sende ushqimore, Ilhan tha ndërsa ishte një rrezik shumë i ulët, ai ishte akoma teorikisht i mundur.

“Për ushqimin, një infeksion është jashtë diskutimit pasi diçka të jetë gatuar. Por nëse dikush kollitet ose teshtin në paketim, mund të ketë rreziqe”, tha ai.

Ndërsa Koca nuk e përjashtoi një bllokim të mundshëm të imponuar në nivel provincial, niveli i përditshëm i infeksionit të Turqisë, megjithatë, tregon se një masë e tillë mund të mos jetë e nevojshme fare, shkruan Daily Sabah.

Ndryshe, infeksionet e fundit në Turqi ngritën numrin e rasteve të viruseve në të gjithë vendin në 225.173, ndërsa numri i përgjithshëm i vdekjeve u rrit në 5,596.

Ndërkohë, 1,103 pacientë me koronavirus u rikuperuan, duke e çuar në total 208.477. Me rikuperimet më të fundit, më pak se 8% e rasteve të koronavirusit të vendit mbeten aktive. /