Ekspertët: Jemi akoma në valën e parë të pandemisë, nuk e kemi nën kontroll

“Pandemia COVID-19, në SHBA po prek zona të ndryshme në të gjithë vendin, në mënyra të ndryshme dhe në periudha të ndryshme”,- shpjegon ajo. Pra, sa i përket parashikimit që rastet do të binin në verë dhe një “valë e dytë” do të vinte në vjeshtë, nuk është ajo që po ndodh.

Po si e parashikojnë ekspertët këtë valë në Amerikë, por edhe jashtë saj?

Anne Liu, MD, imunologe dhe mjeke e sëmundjeve infektive me “Stanford Health Care”, tha në një intervistë të fundit, se koncepti i një vale të dytë supozon se ekzistonte një “valë e parë e pastër”, por nuk mund të thotë se jemi të qartë nga vala e parë.

Janet Baseman, PhD, MPH, dekane e asociuar në Shkollën e Shëndetit Publik dhe profesore e epidemiologjisë në Universitetin e Uashingtonit, thekson se nuk e kemi virusin ende nën kontroll dhe rritja e rasteve në shtete të tilla si Florida, do të thotë se vala e parë nuk ka mbaruar.

“Jemi me të vërtetë të shqetësuar për vende si Texas-i dhe Florida, kur shohim që numrat do të rriten dhe vazhdojnë shtrimet në spitale. Dhe kjo nuk është vala e dytë”,- shpjegon Dr. Liu.

“Përveç faktit që viruset e aparatit respirator kanë tendencë të ulin infektimin gjatë verës – gjë që nuk po ndodh me COVID-19 – diskutimet për një valë të dytë të vjeshtës u bënë nisur nga fakti se njerëzit kalojnë më shumë kohë brenda. Shtuar edhe faktin se shkollat do të hapen sërish e do të kemi një risk të lartë, tha Dr. Baseman, duke nënvizuar faktin se “vala e parë nuk është nën kontroll. Ne nuk jemi në fund të një kurbe, sipas së cilës të studiojmë rastet dhe nivelet tona të ulëta”.

Të dy mjekët vunë në dukje faktin se nuk ka masa të rrepta në të gjithë Amerikën.

“Nëse shikoni grafikët e rasteve të reja për vendet e tjera, ku masat janë aplikuar në mënyrë më uniforme, ka më shumë ulje-ngritje”,- tha Dr. Liu. Ka një grafik me kthesa të forta në rënie në Francë dhe Itali, sipas të dhënave të mbledhura nga “The New York Times”, por në grafikun e rasteve në SHBA, kurba vazhdon të rritet.

Megjithë rekomandimet e qeverisë për hapjen e Amerikës në disa faza, “ato që duken fazat e hapjes dhe mbylljes janë në të vërtetë krejt të ndryshme në të gjithë vendin”,- tha Dr. Baseman. “Madje edhe politikat janë krejtësisht të ndryshme. Nuk ka një qasje kombëtare unike për masat e marra apo për rregullat.”

Ekspertët mendojnë se vende si Florida, duke u rihapur sa më shumë që nga muaji maj, kanë një lidhje të drejtpërdrejtë me rritjen e rasteve të COVID-19, shkruan Class.

Po çfarë mund të bëjmë?

Vazhdoni të mbroheni, thotë Dr Baseman: “Por asnjë nga këto masa të shëndetit publik nuk e zgjidh problemin tonë. Jo rregulli 2 metër larg, as rregulli i maskës, as rregulli i aktiviteteve jashtë më shumë se brenda apo larja e duarve. Asnjë prej këtyre gjërave nuk do t’i mbrojë njerëzit nga infektimi”. Sigurisht, praktikojini të gjitha. Lani duart, distancohuni fizikisht nga njerëzit dhe mbani maskë kur jeni në publik, veçanërisht në ambiente të mbushura me njerëz dhe me ventilim të dobët.

Dr. Baseman thekson edhe një herë tjetër deklaratën e drejtorit të CDC-së në mes të korrikut për maskimin universal në të gjithë SHBA-të, duke marrë parasysh faktin se maskat janë vërtetuar se ndihmojnë në zbutjen e përhapjes së virusit. Maskimi, sidoqoftë, është politizuar, tha ajo, kështu që nuk e di nëse mund të arrihet maskimi universal në të gjithë vendin.

“Mendoj se është ende me vlerë të ndjekim këto masa, por është me të vërtetë e rëndësishme edhe të kemi një strategji për t’u mbrojtur”.