Eksperimenti i radhës nga Përparim Rama, që po vazhdon ta bllokoj e vështirësojë qarkullimin në Prishtinë

Prishtina padyshim se është qyteti me qarkullimin më të ngarkuar në gjithë Kosovën.

Në kryeqytet çdo ditë mund të shohësh vetura të shumta, të cilat mbi të gjitha në lëvizje janë në të shumtën e rasteve për të kryer punët personale të shumë njerëzve të cilët vijnë në Prishtinë.

Por siç duket, kryetari i tanishëm i Prishtinës do të mbahet mend si “Kryetari i bllokadave”.

Që në ardhje në drejtim të qytetit, Përparim Rama dhe idetë e tij për “unaza” veçse kanë vështirësuar jetën e gjithsecilit.

Me eksperimente të shumta, Rama zgjodhi që të bllokojë qarkullimin në shumë raste, e tani duket se e mori edhe më seriozisht.

I njëjti mori vendim që rruga tek bulevardi “Xhorxh Bush”, apo njëra prej rrugëve të vetme shpresuese që zgjidhte qarkullimin e madh në Prishtinë, tashmë është bllokuar e tëra.

E njëjta do të jetë në bllokim e sipër deri më 8 janar.

Madje siç po shihet, Rama do të vazhdojë këtë bllokim edhe më tutje duke vendosur që këtë rrugë ta shndërrojë në shesh, që t’i lirojë paksa këmbësorët, e të bëjë tollovi totale për qytetarët të cilët e kanë me patjetër të udhëtojnë përmes autobusëve urban, apo edhe veturave.

Nga komuna veçse kanë udhëzuar punëtorët që të kryejnë punët e tyre duke prishur edhe një pjesë të mesit të rrugës, që nënkupton se kjo rrugë më nuk do të kthehet në gjendjen që ishte.

E pikërisht në afërsi të kësaj ane gjendet edhe parkingu nëntokësorë, apo parkingu më i shtrenjtë në Prishtinë që është bërë ndonjëherë.

Siç duket tërheqja e qytetarëve për festat e fundvitit në këtë anë, do të lidhet ngushtë me këtë parking. Shumë prej atyre të cilët do të duan të pinë diçka në “sheshin Xhorxh Bush”, vese do të detyrohen të parkohen në atë anë.

Këtë herë madje pritet që në këtë anë të zhvendoset edhe eventi i njohur si “Verë në Dimër”, gjë që padyshim përveç se do të duket e çuditshme, s’do të ofrojë asnjëherë kënaqësinë e njëjtë siç qytetarët janë mësuar të kenë në sheshet kyçe.

E krejt kjo “ide spektakolare” e kryetarit të Prishtinës nuk po sjell asgjë tjetër përpos kolona të padurueshme, vonesa të qytetarëve, humbje të termineve e orareve të shumta, e deri tek lodhja psiqike e atyre që janë pjesë e komunikacionit në të shumtën e rasteve.

Bllokimi i rrugës “Xhorxh Bush” jo që s’do të sjellë kënaqësi, por veçse ka shtuar edhe më tepër irritimin e qytetarëve me mënyrën se si po funksionon kryeqyteti.

Prishtina veçse është shndërruar në bllokadë, e cila vështirë se do të rregullohet./Lajmi.net/