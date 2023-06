“Eksod” i madh te klubi anglez i promovuar së fundmi në Premierligë, largohen 10 lojtarë Luton Town ka larguar 10 lojtarë pas promovimit të klubit në Premierligë, njofton The Sun, transmeton lajmi.net. Kapiteni i Hatters Sonny Bradley do të largohet nga skuadra në fund të këtij muaji, ashtu si edhe mesfushori Henri Lansbury. Portieri Harry Isted, i cili bëri përshtypje kur ishte i huazuar te Barnsley këtë sezon, do të…