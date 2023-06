Ekskluzive: Bashkim Ajdini nënshkruan me ekipin e ri nga Bundesliga e Gjermanisë Futbollisti shqiptar, Bashkim Ajdini është bërë me skuadër të re, pasi i skadoi kontrata në ekipin e SV Sandhausen në qershor të këtij viti. Lajmi.net ekskluzivisht mëson se lojtari 30-vjeçar ka firmosur kontratë me ish-ekipin e tij të dikurshëm, Vfl Osnabruck. Mbrojtësi 30-vjeçar është rikthyer te ish-ekipi i tij ku luajti gjatë sezonit 2016-2021. Gjatë…