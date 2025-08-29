Ekonomisti Murati flet në rolin e juristit, vazhdon me akuza bajate: PDK/LDK/AAK po e ruajnë pozitën e nënkryetarit për dikë të Listës Serbe
Ministri i Financave në detyrë, Hekuran Murati, ka bërë sërish një sulm ndaj opozitës, duke dhënë ligjërata për Kushtetutën në një mënyrë që ngjan më shumë me retorikë politike sesa me analizë juridike të thelluar. Në një postim të fundit, Murati akuzon PDK, LDK dhe AAK për “refuzimin e deputetëve për ta votuar si nënkryetar…
Lajme
Ministri i Financave në detyrë, Hekuran Murati, ka bërë sërish një sulm ndaj opozitës, duke dhënë ligjërata për Kushtetutën në një mënyrë që ngjan më shumë me retorikë politike sesa me analizë juridike të thelluar.
Në një postim të fundit, Murati akuzon PDK, LDK dhe AAK për “refuzimin e deputetëve për ta votuar si nënkryetar një deputet që NUK është i Listës Serbe”, duke shtuar se kjo “nënkupton se PDK/LDK/AAK po e ruajnë pozitën e nënkryetarit për dikë të Listës Serbe”, transmeton lajmi.net
Ai vazhdon duke shpjeguar se opozita po “presin derisa çështja të shkojë në Gjykatë Kushtetuese”, me shpresën që ajo “i nxjerr nga situata, që pastaj të thonë se ‘s’patëm qare pa votu se na detyroi Gjykata Kushtetuese’”. Murati thekson edhe një herë pretendimin e opozitës për Kushtetutën duke u shprehur se “pretendimi i opozitës se gjoja vetëm një deputet i Listës Serbe mund të zgjedhet nënkryetar i Kuvendit se përndryshe po u shkelka Kushtetuta, është i pavërtetë”.
Në përpjekje për të justifikuar qëndrimet e tij, Murati citon Kushtetutën duke thënë se “nënkryetari duhet të jetë nga radhët e deputetëve që përfaqësojnë komunitetin jo-shumicë serb, kaq”, duke u përpjekur të minimizojë rolin e Listës Serbe dhe të ndërlidhë çështjen me përbërjen e deputetëve në Kuvend.
Po ashtu, Murati përmend edhe sulmin terrorist në Banjskë, duke e përdorur atë si argument se “ndërmjet këtyre dy kohëve e kemi edhe sulmin terrorist në Banjskë të udhëhequr nga terroristi Milan Radojçiq, i cili ende sillet i lirë në Serbi dhe vazhdon ta dirigjojë Listën Serbe”. Sipas tij, “ky është argumenti i cili do duhej të bindte secilin deputet të Kuvendit që të mos e votojnë askë nga Lista Serbe për nënkryetar të Kuvendit”.
Ky është një shembull i qartë se si një ministër i rëndësishëm i qeverisë, në vend që të shmangë tensionet politike, vazhdon t’i shtojë ato me sulme të përsëritura ndaj ish-opozitës, duke u përpjekur të interpretojë Kushtetutën në favor të interesave të partisë së tij dhe duke përdorur “sulme bajate” për të demonizuar kundërshtarët politikë./lajmi.net/