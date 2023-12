Ekonomisti austriak u bën thirrje shqiptarëve të emigrojnë në Austri: Kafeja këtu po bëhet më e mirë

Kjo pasi që sipas tij, në Austri, me rritjen e numrit të shqiptarëve që jetojnë atje, është rritur edhe cilësia e kafes që shërbehet.

“Kafeja po bëhet më e mirë me kaq shumë shqiptarë që jetojnë këtu dhe sjellin sekretet më të mira të përgatitjes së kafesë në Austri. Unë bëj thirrje që më shumë shqiptarë të shkojnë në Austri për ta zhvilluar Austrinë në një komb më të mirë, më të hapur evropian!”, shkroi ai. /Lajmi.net/

Austria Coffee is getting better with so many Albanians living here and bringing the best Coffee making secrets to Austria

I call for more Albanians to move to Austria to develop Austria into a better, more open European nation! pic.twitter.com/rCgCOUFO1f

— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) December 17, 2023