Eklipsi i rrallë hënor shihet edhe në Kosovë

Eklipsi i rrallë hënor është parë edhe në Kosovë. Bota varëisht nga koha lokale po përjeton  një nga fenomenet më të rralla astronomike, pra eklips i plotë hënor, i njohur edhe si Hëna e Kuqe (Blood Moon). Ky fenomen ndodh kur Toka vendoset mes Diellit dhe Hënës, duke e bllokuar dritën e diellit që normalisht…

Lajme

07/09/2025 21:58

Eklipsi i rrallë hënor është parë edhe në Kosovë.

Bota varëisht nga koha lokale po përjeton  një nga fenomenet më të rralla astronomike, pra eklips i plotë hënor, i njohur edhe si Hëna e Kuqe (Blood Moon).

Ky fenomen ndodh kur Toka vendoset mes Diellit dhe Hënës, duke e bllokuar dritën e diellit që normalisht e ndriçon Hënën. Në këtë rast, Hëna merr një ngjyrë të kuqërremtë magjike.

Në rrjete sociale disa qytetaë kanë shkruar se  ekanë parë eklipsin edhe në Kosovë.

Artikuj të ngjashëm

September 7, 2025

Koreja e Jugut arrin marrëveshje me SHBA-në për lirimin e punëtorëve...

Lajme të fundit

Koreja e Jugut arrin marrëveshje me SHBA-në për...

Sot filloi regjistrimi i votuesve me nevoja të...

Ndahet nga jeta gazetarja pejane, Mirlinda Imami

Imri Ahmeti: Gratë e Lipjanit, boshti i fitores së 12 tetorit