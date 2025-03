Ekipi kosovar i xhudos gati për Grand Prix në Linz Ekipi kosovar i xhudos do të garojë me tri sportiste në Grand Prix Upper Austria, që do të mbahet në Linz, Austri, nga data 7 deri më 9 mars 2025. Ky turne prestigjioz do të mbledhë xhudistë nga 6 kontinente, 52 shtete dhe 416 garues, mes të cilëve 247 meshkuj dhe 169 femra. Në këtë…