Ejupi: KEK-u s’prodhoi rrymë për qytetarët por për profit të tyre, do ta paguajmë 80 milionë euro keq menaxhimin

Në bazë të raportit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë për vitin 2024, që është publikuar të hënën, del se prodhimi i energjisë në Kosovë ka qenë për 15% më shumë se sa në vitin 2023.

Sipas Burim Ejupit nga Instituti për Politika Zhvillimore nga ky raport del se KEK ka prodhuar rrymë jo për qytetarët por për profit të tyre.

“Në vend se të prodhohet rryma gjatë sezonës së dimrit kur edhe në bursa është me çmim më të lartë. Ata kanë prodhuar energji gjatë verës, kurse në muajt e dimrit periudha shtator-dhjetor e sheh që prodhimi ka rënë. E ke bllok A3 që prodhimin e ka zero, në tetor. Në vend që të prodhohet në tetor kur çmimi i importit është më i lartë dhe kur shpenzojmë më shumë”, tha Ejupi në Rubikon.

Për shkak të keq menaxhimit nga akterët që janë të përfshirë në prodhimin e energjisë sipas Ejupit, qytetarët do të detyrohen që me fatura t`i paguajnë 80 milionë euro.

“Nëse shihen raportet, ne kemi prodhuar rrymë kur nuk është dashtë, kur është deshtë me mirëmbajte gjeneratorin për me prodhu dimrit na kemi shitë rrymë lirë e kemi ble shtrenjtë, do të thotë KEK-u ka fitu tash na duhet si qytetarë kemi me pagu fitimin e tyre. Ata ndoshta i kanë fitu 20 milionë për një vit na tash kemi me pagu 80 milionë si qytetarë me fatura. Do të thotë këtu është dështim, nuk është faji i qytetarëve pse e kanë planifiku ata keq”.

“Akterët e fushës unë e përmenda KEK-si e ka kry punën e vet për 0.5% e ka zvogëlu humbjen atë detyrë e ka, Policia e Kosovës bashkë me KESCO-n deri mbi 4% i kanë zvogëlu humbjet komerciale të cilat ne i kemi pagu si konsumatorë, prodhimi është rritë, KEK ka prodhuar 20% më shumë sesa 2023. Çmimin nga KEK, KESCO e blen me 29.5”, tha Ejupi.