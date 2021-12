E veshur me fustan me ngjyrë të kuqe me dekolte të hapur, Einxhel është shfaqur me plot elegancë, shkruan lajmi.net.

Ajo ka zgjedhur të tregojë edhe këmbët joshëse me fustanin e shkurt teksa mbathur mban çizme me ngjyrë të zezë.

Gjithashtu, Einxhel ka përfunduar dukjen me makijazh dhe flokët e kapura.

Ndryshe, banorja e Big Brother njihet për debatet e saj brenda shtëpisë, për dallim nga veshjet sportive gjatë qëndrimit në shtëpi, sot po duket më ndryshe./Lajmi.net/