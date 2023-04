“Ëhë, përfekt, qaty”, flet për herë parë fotografi që u bë viral për shkak të zërit të tij duke fotografuar banoren e “BBVK”

Gjatë edicionit të “Big Brother VIP Kosova”, ishte Gresa Hoti, ajo e cila mori shpërblim nga ‘Vëllai i madh”, të realizonte një fotosesion gjatë qëndrimit në shtëpi.

Gjatë këtij realizimi, vëmendje mori fotografi i njohur, Artan Korenica, shkruan lajmi.net.

“Ehë, perfekt, qaty, qo mjekrën, najs najs…”, ishin vetëm disa nga fjalët që kishte përdorur dhe me të cilat u bë viral në “TikTok”.

Ai të premten ishte i ftuar në emisionin “LIBERO”, ku mes tjerash iu publikua video e cila bëri bujë të madhe, e për këtë gjë, ai foli për herë të parë.

“Kjo është punë e imja. Unë gjithmonë them kjo është pjesë e procesit që unë as nuk e kontrolloj, nuk e di as çka jam t’u fol…”, theksoi Korenica./Lajmi.net/