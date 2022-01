Egzona pas eleminimit: Ja çfarë do të ndryshoja në lojën time

Mes emocionesh ajo nuk e ka fshehur mërzinë që nuk arriti të vazhdonte rrugëtimin e saj.

Pasi dëgjoi edhe komentet e opinionistëve dhe ish-banorëve, Egzona rrëfeu se mund ta ketë penalizuar raporti i krijuar me Donaldin.

Gazetarja nuk harroi të tregonte edhe vështirësinë që ka patur për tu përshtatur me banorët e vjetër.

‘’Nëse do mund të ndryshoja diçka do ishte të refuzoja të hyja në këtë fazë të lojës. E kam vuajtur shumë distancën me banorët e tjetër, për ata isha gjithmonë e reja’’,- tha ajo.