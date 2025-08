Egzon Pacolli i LDK-së: Xhelal Sveçla i ka shpenzuar 3 mijë e 300 litra naftë për 40 ditë pune, 55 mijë kilometra

Zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Egzon Pacolli ka publikuar një dokument të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, në lidhje me një kërkesë të tij për derivatet e shpenzuara nga ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.

Pacolli tha se Sveçla për 40 ditë punë ka bërë me veturë 55 mijë kilometra, që i bie të ketë shpenzuar 3 mijë e 300 litra naftë, transmeton lajmi.net.

Postimi:

3300 litra naftë. 40 ditë pune. 55 mijë kilometra.

Ky është Xhelal Sveçla, Kampioni i Shpenzimeve të Naftës.

Ka shpenzuar sikur të ketë bërë 12 herë rrugën deri në Londër dhe të është kthyer prapë.

Me pare të popullit.

E kur u kërkua llogaria nga ana ime,

e mbajti msheftë. Jo një ditë. Jo një javë. Por dy muaj!

Vetëm kur Agjencia për Informim dhe Privatësi e obligoj me paralajmërim për gjobë, e nxori raportin.

Me zor. Me vonesë. Me inat

3300 litra për 40 ditë nuk shpjegohen.

Nuk justifikohen. Nuk arsyetohen.