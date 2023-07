Egnatia dhe Vllaznia eliminohen nga UEFA Conference League Dy skuadrat shqiptare, Egnatia dhe Vllaznia është eliminuar nga UEFA Conference League. Vllaznia arriti fitore minimale 1 me 0 ndaj Lienfield, por nuk mjaftoi për ta rikthyer ndeshjen në favorin e shkodranëve, shkruan Lajmi.net Në anën tjetër, Egnatia u eliminua pas një spektakli ndaj Ararat-Armenia. Ndeshja pas vazhdimeve u mbyll me spektakël me rezultatin 4…