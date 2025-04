Egli në gjendje jo të mirë emocionale pas debatit me Gjestin Nga mbrëmja e djeshme ka pasur debate mes Gjestit dhe Eglit. Madje, dyshja nuk kursyen as fjalët më të rënda t’i thonë njëri-tjetrit. Teksa rrinte në pishinë, në sfond dëgjohej një baladë, e cila ia ka trazuar ndjenjat. Ajo nisi të qante dhe nuk mundi t’i ndalë lotët. View this post on Instagram …