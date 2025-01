Egli e zhgënjyer me Gjestin: U kam dalë të gjithëve me shpatë për të Egli është shprehur e zhgënjyer me sjelljen e Gjestit ndaj saj. Në një bisedë me Berndardin, banorja u shpreh se ka dalë kundër trë gjithëve për Gjestin, por kur i fundit ka shfaqur veprime dhe sjellje, që nuk i pëlqejnë. Egli: Unë dje kam qenë duke bërë reality check. Jam shumë e mërzitur, kjo është…