Egli dhe Gjesti hedhin dyshime: Laerti ka lidhje me Vëllanë e Madh

Egli Tako dhe Gjesti kanë bërë një bisedë së bashku për zhvillimet e fundit në shtëpinë e famshme.

Banorja po i tregonte këngëtarit pejan se aktori ia bëri fakt të kryer si finalist i dytë.

Ajo ngeli e habitur duke shtuar se nga e di ai me plot bindje se do të jetë në finale.

“Dje Laerti tha unë do të fitoj, e bëri fakt. Unë do të fitoj siç fitova këtë kokë me kokë me Valbonën, po ç’lidhje kishte ai me këtë për finalistë. Nga e di ti që do të fitosh me aq bindje”, tha ajo.