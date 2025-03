Egli debaton ashpër me Gjestin: Ik ore ti do ata që të bëjnë keq!

Që nga rikthimi i Eglit në shtëpinë e Big Brother Vip, ka pasur tensione e debate të vazhdueshme mes saj dhe Gjestit.

Dhe, kjo duke se ka vazhduar sërish, dhe kjo marrëdhënie nuk po qetësohet aspak.

Derisa, në një moment debati mes tyre, Egli i drejtohet Gjestit se “Jo mua se ul veten tënde. Ti kapesh me mua se do të vish te Egli. Jo ti të më bësh ashtu mua me miell dhe unë të rri të shoh ty. Unë nuk isha iniciatore e lojës dhe me ty nuk jam marrë fare, madje kam ardhur të të mbuloj”.

Derisa, Gjesti iu kthey asaj me vetëm një faleminderit.

Egli: Ik ore ku njeh falëminderit ti. Ti do ata që të bëjnë keq.

Gjesti:Ti paske lujt me mua, po shikohet çdo gjë këtu.