Egla merr mbështetje nga Einxhel: Të lumtë pushka, kjo që tha do guxim

Egla, ka marrë përkrahje nga Einxhel Shkira, pas deklaratave të saj, që ishte ngacmuar seksualisht nga Saimir Kodra.

Einxhel, me anë të një shkrimi shumë mbështetës për Eglën, ka thënë që, raportimi i këtyre rasteve do guxim, shkruan lajmi.net.

“Nuk kam qenë dakord me 99% të gjërave që Egla thotë edhe bën por sot i them: Të lumtë pushka. Kjo që tha do guxim dhe mesa duket ky guxim nuk i mungon asaj as para gjithë botës”, ka shkruar Einxhel.

Gjithashtu, ajo, e ka vlerësuar si realitet të hidhur këtë situatë, që ballafaqohen gratë në vendet e punës.

“Ky është realiteti jonë i hidhur, që të bën të heshtim nga shumë frikëra të ndryshme, por mbi të gjitha nga provat që i kërkohen “viktimës”. Prova të cilat gjithmonë mungojnë se askush nuk niset me idenë se do ngacmohet në një takim pune dhe do ta ketë të nevojshme ta faktojë atë… E me këtë justifikim, gjithmonë drejtohet gishti si fajtore nga ajo që ka patur “guximin e budallait” të nxjerrë në sipërfaqe traumën e historisë së saj”, ka shkruar më tej Einxhel.

Ndërkohë, Saimir Kodra, i ka mohuar akuzat e Egla Cenos, dhe sipas tij, ai do të marr masa ligjore ndaj aktores./Lajmi.net/