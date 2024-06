Egla Ceno shqetëson fansat: Publikon foton e shtrirë në spital

Aktorja dhe fituesja e Big Brother VIP Albania 3, Egla Ceno ka publikuar një foto në spital.

Ajo shihet e shtrirë në shtrat dhe ka vendosur emoji dy sy që lënë të nënkuptohet që ka probleme me shikimin, shkruan lajmi.net.

Egla nuk ka zbuluar diçka më shumë, por mbetet të shihet nëse ajo do t’i ndajë problemet shëndetësore me të cilat po përballet me fansat e saj.

Ndryshe, fituesja e këtij formati përveç çmimit prej 100 mijë euro, fitoj edhe zemrat e publikut./Lajmi.net/