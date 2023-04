Efi komenton sërish lidhur me raportin e saj me Kiara-Luiz: Nuk i llogaris të dy Efi bisedoi me Bledin për temën tashmë më të përfolur, zënkën që ajo pati me Kiarën dhe Luizin. Bledi e këshilloi atë që të fliste me Kiarën dhe t’i thotë që çfarë do që kanë lënë pezull jashtë, ta bisedojnë kur të dalin nga shtëpia dhe të mos merren më me këtë çështje brenda në…