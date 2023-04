Efi e “zhgënjyer” nga Kiara: Nëse s’jam unë, dua të shoh Bledin në finale Rikthimi i ish banorëve në “Big Brother VIP Albania”, kanë trazuar ujërat brenda shtëpisë. Miqësitë e dikurshme nuk janë të njëjta, dhe ato kanë marrë kahje tjetër, shkruan lajmi.net. Bëhet fjalë për Luizin dhe Kiarën drejt Efit. View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip) Efi…