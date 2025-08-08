Efi Dhedhes ‘bombardon’ Instagramin me fotografitë e fundit
ShowBiz
Bukuroshja shqiptare, Efi Dhedhes, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me postimet e saj të fundit në Instagram.
Në fotografi, ajo shfaqet e veshur me bikini të bardha pranë detit, me një ndriçim natyral që thekson tiparet e saj elegante dhe sensuale.
Tatuazhet dhe aksesorët plotësojnë imazhin veror, ndërsa komentet pozitive nga fansat nuk kanë munguar.
Efi vazhdon të jetë një nga figurat më të ndjekura dhe të pëlqyera në rrjetet sociale këtë verë.