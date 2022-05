Edu pas nënshkrimit të kontratës së re nga Arteta: Do të kemi një ‘verë të madhe’, është e rëndësishme ta kemi menaxherin këtu

Drejtori sportiv i Arsenalit, Eduardo Gaspar, ka paralajmëruar një “verë të nxehtë” për "The Gunners".

Duke folur për nënshkrimin e kontratës së re nga Mikel Arteta, Edu la të nënkuptohej se kjo verë do të jetë me angazhime të shumta për skuadrën.

Ndër çështjet me interes janë transferimet që mund të bëhen nga “topçinjtë” këtë sezon, për çka është premtuar buxhet i konsiderueshëm për të nënshkruar me emra “të dëshmuar”.

“Ne do të përballemi me një verë të madhe dhe është shumë me rëndësi ta kemi menaxherin tonë këtu”, tha fillimisht ai.

“Është shumë e rëndësishme t’u tregojmë të gjithëve se ku duam të shkojmë si klub”, shtoi tutje Edu.

Arsenali po kalon një formë të mirë në Premier League, ku ka tri fitore radhazi ndaj skuadrave si Chelsea, Manchester United dhe West Ham.

“The Gunners” janë shumë afër të futen në top4 pas disa viteve mungesë.

Siç është thënë nga vetë drejtuesit, kualifikimi në Champions League do të shoqërohet me premi ekstra për lojtarët dhe investime shtesë. /Lajmi.net/