Edona thumbon Santianën: Kingj i Bucit je kanë Edona kapet keq me Santianën, arsyeja Buci. Sipas Edonës prejka e Bucit është tradhëti. Por, Santiana nuk mendon njejtë me to, ajo ka thënë që publiku e ka parë situatën dhe prekja nuk konsiderohet tradhëti, shkruan lajmi.net. “Une jom shumë e drejtë, edhe jom shumë krenare për këtë sen, se nuk dredhoj muhabete kurr as…