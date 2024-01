Edona s’e kursen as Kaderin: S’po sheh sen prej ‘dashnisë’ për Lumin Komentet për situatën e krijuar në mes Bucit dhe Santianës nuk kanë të ndalur. Diskutimin e radhës e bënë Shqipja me Edonën, shkruan lajmi.net. Ato nuk kursyen në gjykime as raportin në mes Lumbardhit dhe Kaderit. Edona mendon që ajo(Kaderi) është verbuar nga dashuria që ndjen për Lumbardhin. “A e ke pa nuk sheh kurgjo,…