Edona me deklaratë të fortë: Linda ka akses në faqen për të rritur, unë e kam mbyllë se jam e mençur

Edona njihet për deklarata të fuqishme që ajo bën shpesh për banorët.

Ajo është shprehur se Linda ka llogarinë faqen për të rritur “Only Fans”.

Ajo po ashtu zbuloi se llogarinë e saj e ka mbyllur pasi siç tha “është e mençur”.

“Unë e kam deaktivizuar ‘Onlyfans’ se jam e meçme. Lindita kish hala. Unë kur e kisha m’shkrujshin shqiptarët, m’thojshin: oj Edonë po dojmë me hi ama nuk po mujm se ti shumë e shtrenjtë. Unë për 5 euro nuk hi unë ato me i qitë gogluqat”, ka thënë ajo.

Ndërkaq Buci me shaka i ka thënë: A muj me e çel nja me foto tua unë?