Edona e ngacmon Bucin, i bën ftesë për në hotel pasi të dalin nga shtëpia e “BBVK” Edona e Buci kanë kaluar ditën e djeshme me ngacmime. Një ndër temat që diskutuan ishte edhe ajo se çfarë do të bëjnë pas daljes nga shtëpia, shkruan lajmi.net. Edona me humor i ka bërë ftesë Bucit për në hotel. “Ty të marr Buc, thuj Veronës që ki me punu. Duhet një hotel ku është…