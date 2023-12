Edona e ashpër ndaj Albyt për Lumbardhin: Je frystru se djali s’pot ban hesapë Edona ka qenë e ashpër me Albyn e Shqipen teksa ka debatuar me to. Ato u shprehën se Edona futet në secilin debatë të mundshëm, shkruan lajmi.net. Edona në anën tjetër tha se Alby është frystruar sepse Lumbardhi nuk po e bën hesapë. Në anën tjetër Shqipja tha se nuk beson në dashuri në “BBVK”./Lajmi.net/