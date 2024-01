Edona e ashpër me Blerandon: A jam pastruesja juve a? Banorët e Big Brother VIP Kosova kanë diskutuar për pastertinë e shtepisë. Edona akuzohet nga Blerando që nuk ka pastruar asnjëherë. “Edone për pasterti ti je mrama që munesh me fol”- iu drejtua Blerando Edonës, shkruan lajmi.net. “Unë e mrama, po, po une e mrama. O djalë mas miri mos u merr me mu. Se…