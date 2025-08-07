Edon Zhegrova pranë transferimit te Marseille – bisedimet me Lille po avancojnë
Marseille është në bisedime të avancuara me skuadrën franceze Lille për transferimin e yllit kosovar, Edon Zhegrova.
Klubi francez, nën drejtimin e drejtorit sportiv Medhi Benatia, po punon me ngulm për të siguruar shërbimet e sulmuesit të talentuar nga Kosova, raporton lajmi.net
Sipas gazetarit Arlind Sadiku, Lille kërkon një shumë prej të paktën 20 milionë euro për kartonin e 25-vjeçarit, i cili ka pasur një sezon mbresëlënës në Ligue 1.
Tifozët e Marseille e kanë mirëpritur me entuziazëm lajmin për një transferim të mundshëm të Zhegrovës, duke shprehur mbështetjen e tyre në rrjetet sociale. Ata e shohin sulmuesin kosovar si një përforcim të rëndësishëm për repartin ofensiv të skuadrës në prag të sezonit të ri.
Të gjitha palët duket se janë të interesuara për realizimin e këtij transferimi, i cili pritet të mbyllet në ditët në vijim, nëse nuk has pengesa të papritura gjatë negociatave.
Zhegrova, i njohur për shpejtësinë, teknikën dhe kreativitetin në sulm, do të ishte një përforcim i madh për skuadrën e Marseille që synon rikthimin në majat e futbollit francez dhe europian./Lajmi.net/