Edon Zhegrova afër Messit, ‘luani’ kosovar në formacionin e javës në Ligue 1

Zhegrova dje zhvilloi një super ndeshje në fitoren e Lille 3 me 1 ndaj Loriente, e vlefshme për xhiron e 29-të në Ligue 1, shkruan Lajmi.net

Ylli kosovar realizoi dy gola në fitoren e skuadrës së tij dhe ishte lojtari vendimtar për t’ia sjellë tre pikët ekipit të tij.

Sipas Sofa Score, Edon Zhegrova ka marrë notën 9.0, dhe është përfshirë në formacionin më të mirë së bashku me Lionel Messin, lojtarin e Paris Saint-Germain./Lajmi.net/

🇫🇷 | Team of the Week

Another round of Ligue 1 action is behind us, which means our new TOTW is now here! 👇

Lille and Reims lead the way, as each side is represented by three players in our XI, while the latter's forward Alexis Flips is our Player of the Week. 🎖️ pic.twitter.com/eOU615NbAU

— Sofascore (@SofascoreINT) April 3, 2023