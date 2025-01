Edita Tahiri: Po e shoh një fushatë shumë moderne nga opozita, VV nuk po bënë fushatë Edita Tahiri në një intervistë në Debat Plus në RTV Dukagjnin ka folur lidhur me fushatë parazgjedhore të partive politike për zgjedhjet e 9 Shkurtit. Ajo ka thënë se fushata është shumë moderne. ‘’Po e shoh një fushatë shumë moderne, por nga opozita, shumë moderne. Por, në çfarë kuptimi? Me slogane dhe me mesazhe për…