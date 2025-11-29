Edita Tahiri për vizitën e Bedri Hamzës në Washington: Po fillon koha pro-amerikane

Ish-zëvendëskryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, ka lavdëruar kryetarin e PDK-së për vizitën në ShBA. Ajo ka bërë me dije se po fillon koha e pro-amerikanizimit në Kosovë. Në profilin e saj në “Facebook”, ajo ka shkruar se Hamza është pari lider që është pritur në Shtëpinë e Bardhë. “Po nis koha pro-amerikane, Bedri Hamza i…

Lajme

29/11/2025 15:31

Ish-zëvendëskryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, ka lavdëruar kryetarin e PDK-së për vizitën në ShBA.

Ajo ka bërë me dije se po fillon koha e pro-amerikanizimit në Kosovë.

Në profilin e saj në “Facebook”, ajo ka shkruar se Hamza është pari lider që është pritur në Shtëpinë e Bardhë.

“Po nis koha pro-amerikane, Bedri Hamza i pari lider qe u prit ne Shtepine e Bardhe perkunder asaj se pezullimi i dialogut strategjik po vazhdon me fajin e qeverise qe shkoi”, ka shkruar Tahiri.

Artikuj të ngjashëm

November 29, 2025

Ngjarje e rëndë në Holandë – Dy vëllezër sirianë e vrasin...

November 29, 2025

Seanca në Hagë me 28 Nëntor, Mahmuti letër Thaçit: Përbuzje dhe...

November 29, 2025

Janina Ymeri pasi kandidoj për deputete: Nuk u nis kjo punë...

Lajme të fundit

E konfirmuar: “Baba Stars” po rikthehen me një projekt së bashku

Ngjarje e rëndë në Holandë – Dy vëllezër...

Seanca në Hagë me 28 Nëntor, Mahmuti letër...

Janina Ymeri pasi kandidoj për deputete: Nuk u...