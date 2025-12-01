Edita Tahiri: Kosova para ndryshimeve, na duhet një shtet funksional

Ish-kryenegociatorja, Edita Tahiri, ka thënë se Kosova gjendet para ndryshimeve. Ajo tha se duhet shtet funksional, e dalje nga bllokada. “Kosova para ndryshimeve – na duhet nje shtet funksional, te dale nga bllokada dhe izolimi si dhe te rritet mireqenia..ndonese zgjedhjet jane ne atmosfere festive per ta pritur vitin e ri, qytetaret te fokusohen ‘se…

Lajme

01/12/2025 10:14

Ish-kryenegociatorja, Edita Tahiri, ka thënë se Kosova gjendet para ndryshimeve.

Ajo tha se duhet shtet funksional, e dalje nga bllokada.

“Kosova para ndryshimeve – na duhet nje shtet funksional, te dale nga bllokada dhe izolimi si dhe te rritet mireqenia..ndonese zgjedhjet jane ne atmosfere festive per ta pritur vitin e ri, qytetaret te fokusohen ‘se pari Kosova pastaj viti i ri'”, ka shkruar Tahiri në Facebook. /Lajmi.net/

December 1, 2025

