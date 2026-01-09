Edi thyen heshtjen pas eleminimit nga Big Brother: Shava “lojën me maska”
Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Edi Kuçi, ka reaguar publikisht pas largimit nga shtëpia, duke sqaruar arsyet dhe përjetimet e tij gjatë qëndrimit në reality show. Përmes një postimi në insta story, Kuçi shprehet se që nga dita e parë nuk është ndjerë i respektuar në shtëpi, duke theksuar se loja, presioni psikologjik dhe…
ShowBiz
Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Edi Kuçi, ka reaguar publikisht pas largimit nga shtëpia, duke sqaruar arsyet dhe përjetimet e tij gjatë qëndrimit në reality show.
Përmes një postimi në insta story, Kuçi shprehet se që nga dita e parë nuk është ndjerë i respektuar në shtëpi, duke theksuar se loja, presioni psikologjik dhe izolimi shpesh kanë tejkaluar kufijtë e normales.
Ai pranon se në disa raste ka hyrë në debate dhe se kur ka gabuar apo ka folur me mungesë respekti, ka kërkuar falje.
Në reagimin e tij, Edi Kuçi kritikon gjithashtu hipokrizinë dhe sjelljet e shtirura “për publikun” brenda shtëpisë, duke theksuar se nuk pranon aktrim dhe se respekti për të është thelbësor.
“Unë e shava hipokrizinë me bo “për publikun”. Shava “lojën me maska” që bëhet në emër të publikut”, u shprehë Edi.
Reagimi i plotë: