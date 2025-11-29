Edi shpërthen në emocione pas largimit të Dolces, shkrun edhe letër

Edi u shfaq i mërzitur në një kënd të shtëpisë, teksa dëgjonte tingujt e këngës së Yll Limanit “Për kë je zbukuru”. Emocionet e forta nuk mundi t’i përmbajë dhe shpërtheu në lot, duke treguar trishtimin pas largimit të Dolces. Ai i shkroi një letër asaj ku shkruan: “Më mungon shumë, pritëm jashtë”. Pamjet:

ShowBiz

29/11/2025 13:39

Pamjet:

