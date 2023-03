Edi Reja bëhet me punë të re pas largimit nga Shqipëria, merr drejtimin e ekipit slloven Ish-përzgjedhësi i Kombëtares së Shqipërisë, Edi Reja është emëruar trajner i skuadrës sllovene, ND Gorica. Lajmin e ka bërë të ditur faqja zyrtare e ND Goricas, ekipit që bën gara në elitën e futbollit slloven, shkruan lajmi.net. Reja drejtoi klube të shumta, duke përfshirë Hajdukun, Lazion, Napolin, Cagliarin, Atalantan dhe Torinon e së fundmi edhe…