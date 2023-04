Edi Ramës i dërgohet një këngë, pyet stafin dhe ndjekësit ta bëjë apo jo këngë fushate Shqipëria do të mbajë zgjedhjet lokale më 14 maj. Data e zgjedhjeve është dekretuar nga presidenti shqiptar, Bajram Begaj, pas konsultimeve që kishte zhvilluar me përfaqësues të partive politike. Procesi i 14 majit shënon zgjedhjet e nënta lokale që do të mbahen në Shqipëri, prej rënies së komunizmit, pa përfshirë këtu zgjedhjet e pjesshme lokale.…